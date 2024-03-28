شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر أعداد مساجد التهجد بالمحافظات والاحتفال بفتح مكة يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، فى رسالة إلى العاملين بالحقل الدعوى بالوزارة : استعدوا ليلة الأحد القادم أولى ليالي العشر وبداية الاعتكاف و صلاة التهجد..اللهم بلغنا العشر وليلة القدر بكل خير؛ الأحد القادم ، فالأوقاف تستقبل العشر الأواخر بنحو أربعين ختمة للقرآن الكريم بالمساجد الكبرى، مع استمرار حملة النظافة بالمساجد استعدادا للتهجد والاعتكاف فخدمة المساجد شرف،كما وجه شكر خاص لجميع العلماء والقراء والمبتهلين الذين أثروا هذا الشهر الكريم علما وقراءة وابتهالا معا لمضاعفة هذا العطاء في العشر الأواخر، لافتا إلى أن الوزارة ستحتفل بذكرى فتح مكة يوم الجمعة بمسجد السيدة نفيسة.

وقال الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه في إطار إعداد وزارة الأوقاف لإقامة سنة الاعتكاف في أكثر من خمسة آلاف مسجد نؤكد أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في العشر الأواخر من رمضان، وأن الوزارة حريصة أشد الحرص على إحياء سنته (صلى الله عليه وسلم)، وقد أعدت لاعتكاف هذا العام نحو 5439 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

ونشرت الوزارة أسماء مساجد الاعتكاف بالمديريات حيث حددت لمحافظة الدقهلية 530 مسجداً، ومحافظة الشرقية 647 مسجداً، ومحافظة مطروح 28 مسجداً، والإسكندرية 283، والبحيرة 265، وكفر الشيخ 302، والغربية 526، والمنوفية 337، والقليوبية 437، والقاهرة 333.

أما مساجد التهجد فخصصت الوزارة 117 مسجدا فى محافظة السويس، و530 بالدقهلية، و58 بمرسى مطروح، و587 بالإسكندرية، المنيا 523، أسيوط 232 ، سوهاج 316، قنا 150 ، الأقصر 372 ، أسوان 214، الوادى الجديد 42 ،البحر الاحمر 163 .

وأكدت الوزارة على أن إقامة هذه السُنَّة "الاعتكاف" تقتضي تنظيم الأمر بما يضمن توفير الجو الروحي الملائم لتحقيق غاياتها ومقاصدها، وهو ما جعلنا نحرص على وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية .

مع التأكيد على الآتي:

1. على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

2. أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

3. أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

4. يمنع منعا باتا توزيع أى كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

5. يحظر حظرًا تامًا تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احترامًا للخصوصية الشخصية.

6. يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة .

7. تعقد مقرأة يومية للمعتكفين بما يمكنهم من ختم القرآن الكريم في العشر الأواخر من خلال الإمام المشرف على الاعتكاف أو من تكلفه المديرية بذلك .

آلية المشاركة في الاعتكاف:

• على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد ، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد ، وعلى إمام المسجد أن يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى - أيضا- أولوية التسجيل، وعلى جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات والمديريات التابعين لها في هذا الشأن.

• على جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة كل شئون الاعتكاف بدءًا من تسجيل المعتكفين إلى إتمام عملية الاعتكاف كل فيما يخصه.

مع التمنيات بنجاح عملية الاعتكاف وتوفير أنسب جو للطاعة والعبادة في هذا الشهر الكريم.

ولأي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على أي من هذه الهواتف :

(0120135901 – 0100830355 - 01016266789)