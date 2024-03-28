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فتح باب القبول للدفعة التاسعة بأكاديمية الأوقاف للأئمة والواعظات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية عن فتح باب التقدم لقبول الدفعة التاسعة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية.


شروط القبول بأكاديمية الأوقاف بالنسبة للأئمة:


1 - ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات  .
2  -أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول  .
3  -الإلمام ببرامج الحاسب الآلي  .
4  -أن يكون عمله الحالي الفعلي إماما على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وأربعين عامًا .
ويشترط في الواعظة أن تكون من الواعظات المعتمدات بالأوقاف معينة أو متطوعة وألا يكون قد سبق لها الحصول على الدورة المتكاملة بالأكاديمية ، وأن تجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول  .
   وستكون الدراسة بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد .
    فعلى الراغبين والراغبات تسجيل رغباتهم على الرابط التالي :
                           خلال أسبوعين من تاريخه  
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScx1Nw8P.../viewform...

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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