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سامح شكري يبحث مع وزير بريطاني التحركات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة

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القاهرة - سامية سيد - ‏استقبل وزير الخارجية سامح شكري الخميس، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط اللورد طارق أحمد بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.

وأكد السفير احمد ابو زيد ان المباحثات تتضمن التحركات الدولية اللازمة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، الوضع فى السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر واليمن.

سامح شكرى
سامح شكرى

 

شكرى
وزير الخارجية سامح شكرى

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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