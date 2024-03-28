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شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يبحث مع وزير بريطاني التحركات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري الخميس، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط اللورد طارق أحمد بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.
وأكد السفير احمد ابو زيد ان المباحثات تتضمن التحركات الدولية اللازمة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، الوضع فى السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر واليمن.
سامح شكرى
وزير الخارجية سامح شكرى
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