وأكد السفير احمد ابو زيد ان المباحثات تتضمن التحركات الدولية اللازمة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، الوضع فى السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر واليمن.

شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يبحث مع وزير بريطاني التحركات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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