شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: إزالة أثار حريق بمستودع أنابيب الغاز بالقطامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الجهود المبذولة من الجهات التنفيذية والمعنية للسيطرة على الحريق الذي اندلع بمستودع انابيب الغاز بالقطامية مساء امس طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنطقة القطامية دائرة قسم شرطة البساتين حيث انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور لاخماد الحريق وعدم امتداد اثاره .

على الفور توجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، برفقة اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حى البساتين والأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وقيادات القسم، والدفاع المدني والمرافق للتفقد والمعاينة ومتابعة عمليات إطفاء الحريق وإزالة كافة الآثار الناجمة عنه وتقديم المساعدات الطارئة .

كما تمركزت سيارات الإسعاف بمحيط الحريق، فيما تمكنت رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق و انقاذ العاملين المتواجدين بموقع الحادث وتم فرض كردون أمني بمحيط المبنى و محاصرة النيران ومنع امتدادها مع فصل الغاز عن المنطقة واغلاق المحابس الممتدة لداخل المصنع لمنع تفاقم الوضع .