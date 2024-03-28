شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة حث شهدا استقرارا اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:

‏- البصل بـ17 جنيها.

- الطماطم 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 15جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 18 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 22 جنيها.

- الكوسة بـ 16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 22 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 47 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 23 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 27 جنيها.

- جوافة بـ 27 جنيها.

- يوسفي سكرى 16 جنيها.

- البسلة 34 جنيها.

- الموز البلدي بـ 18 جنيها