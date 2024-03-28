شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مرتفع لطلبة الثانوى العام لأداء امتحان مارس شهر على التابلت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإدارات التعليمية انتظام الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام بتقييمات شهر مارس الجارى، موضحة أنه يتم تذليل العقبات أمام الطلاب أثناء تأدية الامتحان الإلكترونى على التابلت حيث أن هناك فريق من الدعم الفنى بكل مدرسة للإجابة عن أسئلة الطلاب الفنية المرتبطة بسيستم الامتحان الإلكترونى، موضحة أن الأسئلة الإلكترونية بسيطة وإجاباتها اختيارية والهدف منها تقييم الطلبة فيما درسوه بمنهج شهر مارس، وأيضا تدريب الطلاب على استخدام التابلت استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسى التى تنطلق فى مايو المقبل خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو 2024.

وتفقدت الدكتورة حنان موسي مدير عام إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة سير الامتحانات بمدارس الإدارة واستمعت إلى الطلاب، حيث وجهت بإزالة اى معوقات تظهر للطلاب سواء فنية أو تتعلق بالأسئلة.

وكانت المدارس، وجهت أولياء أمور طلاب النقل بضرورة حضور ابنائهم الطلبة إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس، حيث حذرت المدارس من غياب التلاميذ عن تقييمات شهر مارس والتى انطلقت خلال الأسبوع الجاري حسب جداول الامتحانات التى اتاحتها المدارس، مشددة على أن من يتغيب عن التقييما يتحمل مسئولية نفسه وسوف يحرم من درجة الامتحان والتى تضاف إلى مجموع درجات الطالب بنهاية العام الدراسى.

وطالبت المدارس بضرورة الالتزام بالحضور لأداء الامتحانات فى مواعيدها لانه لا يوجد إعادة للتقييمات .



أداء امتحان مارس شهر على التابلت



استخدام التابلت



حضور مرتفع لطلبة الثانوى العام لأداء امتحان مارس شهر على التابلت