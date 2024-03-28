شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تمويل 10 منح دراسية لدعم الطلاب المتفوقين بمدينة زويل للعلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع بنك ناصر الاجتماعي مذكرة تفاهم مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بهدف تمويل 10 منح دراسية لدعم الطلاب المتفوقين أكاديمياً بقيمة إجمالية مليون و250 ألف جنيه، وذلك للعام الرابع علي التوالي، ويأتي ذلك انطلاقا من استراتيجية بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك في مجال المسئولية المجتمعية والتي تهدف إلى دعم قطاع التعليم باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض بالمجتمع.

وقع علي المذكرة الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل بالبنك والدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل .

ويسعى بنك ناصر الاجتماعي لرعاية الطلاب أصحاب الكفاءة العلمية لاستكمال مرحلة التعليم الجامعي، وذلك في إطار التزامه المستمر بتطوير رأس المال البشري وتمكين الشباب من الحصول على فرص تعليمية أفضل تؤهلهم من المنافسة ومواكبة المتغيرات المتزايدة على سوق العمل ومن خلال هذا التعاون يقوم البنك بدعم الطلاب المتفوقين دراسيا لاستكمال مرحلة التعليم الجامعي بكليتي العلوم والهندسة.

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن تلك المساهمة من البنك تأتي تدعيما لاستراتيجيته التي تستهدف دعم الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، واستنادا إلى الدور الفعال للبنك في دعم العملية التعليمية في مصر بوصفها أحد أهم خطط الدولة التنموية وأحد محاور رؤية مصر 2030 لكون التعليم هو الركيزة الأساسية لتقدم البلاد، خاصة أن الدعم الذي يوجهه البنك لمدينة زويل يعكس صورة من صور التكافل الاجتماعي للطلاب المتميزين الذين يستحقون الدعم من أبناء جامعة زويل مما يعكس رؤية البنك في نشر ثقافة المسئولية المجتمعية وتفعيل الدور الإيجابي في المجتمع مما يحقق أهداف الجهتين ويساهم في تعزيز أدوارهم في ضوء التعاون والمسئولية المجتمعية المشتركة، ويضمن توفير فرص تعليمية للطلاب المتفوقين.

وأضافت القباج أن هذا التعاون يعتبر ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون بين البنك والجامعات المصرية بهدف تحقيق التعاون المثمر وتكاتف الجهود، في ضوء توجيهات الدولة، حيث سبق وقدم البنك عدد 10 منح دراسية لجامعة زويل لثلاثة أعوام علي التوالي، بالإضافة إلي فتح حساب لكل طالب بمبلغ 1000 جنيه، كما قام البنك برعاية مشروعات تخرج طلبة الفرقة الرابعة كلية الإعلام جامعة القاهرة للعام الجامعي الحالي بإجمالي مبلغ 2 مليون جنيه لعدد 23 مشروعا للتخرج لعدد 469 طالبا،وكذلك دعم المستشفى الجامعي لجامعة القاهرة ودعم مستشفي الدمرداش بجامعة عين شمس ودعم المستشفى الجامعي لجامعة بنها ودعم المستشفى الجامعي لجامعة المنصورة .