شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا رمضان بالعمرانية يطرح كيلو اللحم البلدى بـ270 جنيها والمفروم بـ260 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت باكيات اللحوم البلدية بمعرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، اليوم الخميس، إقبالًا من المواطنين، إذ قدم المشاركون بالمعرض عروضًا خاصة وتخفيضات على اللحم والكبدة البلدي؛ لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجاءت أسعار اللحوم البلدية داخل المعرض على النحو الآتي: اللحم البلدي بـ270 جنيهًا، والكبدة البلدي بـ260 جنيهًا، وقدم أحد الجزارين عرضًا خاصًا عبارة عن (1كجم لحمة بلدي + 1كجم كبدة بلدي + 1كجم لحمة مفروم) بـ750 جنيهًا.

ويطرح المعرض الذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية من الزيت والأرز والسكر والبقوليات والتوابل واللحوم والدواجن والحلويات الشرقية والغربية بتخفيضات تصل لـ30%.



