شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لتيسير صرف معاشات أبريل بزيادة 15% فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إجراءات صرف معاشات أبريل 2024 بزيادة 15% من خلال اللجان المنوطة حيث من المقرر بدء الصرف اعتبارا من يوم الاثنين المقبل تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وبلغت تكلفة صرف الزيادة 15% للمعاشات 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، كما أن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي بدأت من شهر مارس الجاري ،بدلا من يوليو 2024 قد بلغت ما يقرب من 22 مليار جنيه.

على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط الاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، ونص على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.