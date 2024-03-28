شكرا لقرائتكم خبر عن خصومات على اللحوم.. انزل اشترى من معرض أهلا رمضان بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” بثًا مباشرًا من معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، عرض خلاله أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية التي يطرحها المعرض للمواطنين، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

ويطرح المعرض، الذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، مختلف أنواع السلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل لـ30%.

وجاءت أبرز العروض داخل المعرض على النحو الآتي: ابرز زيت زنك 1 لتر بـ60 جنيهًا، واللحم البلدي بـ270 جنيهًا، والكبدة البلدي بـ260 جنيهًا، السكر بـ27 جنيهًا، الأرز "السائب" بـ28 جنيهًا للكيلو، وفراخ زنة 1.1 جم بـ125 جنيهًا، وفراخ زنة 1.2 جم بـ135 جنيهًا.