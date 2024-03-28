شكرا لقرائتكم خبر عن كل شكل ولون.. تخفيضات على مستلزمات العيد بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك، بدأت معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة الجيزة، طرح مستلزمات العيد من الكحك السادة، والكحك بعجوة أو الملبن، والكحك بسكر، والكحك بالمكسرات، والبسكويت، والبيتي فور، وكافة أنواع الحلويات الشرقية والمخبوزات، بأسعار مخفضة مقارنة بالمحال والأسواق الخارجية.

ورصد ”الخليج 365” خلال جولة له داخل معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، وهو المعرض الرئيسي بمحافظة الجيزة، وتنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، أسعار كعك وبسكويت العيد، والتي جاءت على النحو التالي:-

-كحك سادة بـ110 جنيهات.

-كحك بملبن بـ110 جنيهات.

-كحك بعجوة بـ110 جنيهات.

-بسكويت فرنساوي بـ115 جنيهًا.

-بسكويت عادي بـ115 جنيهًا.

-بيتي فور بـ120 جنيهًا.

-غريبة بـ125 جنيهًا.

ويطرح المعرض مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية من "السكر والأرز والزيت والمكرونة واللبن والفول والجبن واللحوم والدواجن"، حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس الحي بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعرض وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقًا لقوائم الأسعار المحددة.