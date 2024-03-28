شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتباحث بشأن رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ أعضاء مجلس الحرب أنه سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتباحث بشأن رفح الفلسطينية.

وعلى الصعيد اللبناني، أعلن حزب الله قصف مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث في الجليل الغربي، بالمدفعية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس وزراء دولة الاحتلال بأهالى الجنود المحتجزين فى قطاع غزة، ولذلك للمرة الأولى.