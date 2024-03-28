شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: المرأة أصبحت عصب المؤسسات.. واعتمد على فريق أغلبه من السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن شحاتة وزير العمل، إن المرأة أصبحت تمثل عصب "الشغل"، مشيرا إلى أنه منذ توليه مهام منصبه بالوزارة شهد نماذج على قدر من المسؤولية من السيدات، وجميعهن اجتازوا كافة الاختبارات بكفاءة.



وأضاف شحاتة، خلال مؤتمر وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، لإطلاق "دليل إرشادى لمفتشى وزارة العمل حول التفتيش المراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو الوظائف الخضراء": أن المرأة إذا كانت لديها القدرة لإعطاء العمل ما يحتاجه من جهد، تعطى دون انتظار مقابل، وقد لمسته بالفعل فى وزارة العمل، حتى أننى كل من اخترته لاعتمد عليه فى فريق عملى من السيدات، ويمثلن قيادات كبيرة يعتمد عليهن، وأتوقع لهم مستقبل جيد.



وأوضح الوزير، أن إطلاق الدليل الإرشادى اليوم يمثل نموذج حى على حرص الدولة المصرية للامتثال لمعايير العمل الدولية، والقوانين المحلية، لافتا إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولى اهتمام كبير لتمكين المرأة، حيث تتبنى الحكومة عددا من المبادرات لتمكين المرأة ومشاركتها فى سوق العمل، ورفع معدلات مشاركة المرأة في السوق، وتعزيز فرصها.