شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية: المصريون يثقون جيدًا بمدارس سنودس النيل الإنجيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بجولة داخل إحدى مدارس محافظة أسيوط، اليوم الخميس، بمشاركة القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والقس أكرم ناجى، عضو المجلس الإنجيلى العام، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلى العام، والشيخ صموئيل باقى، عضو المجلس الإنجيلى العام.

وكان فى استقبال رئيس الطائفة الدكتور القس أسطفانوس زكى رئيس مجلس المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلى، والقس مايكل رفعت، أمين منطقة وجه قبلى لمدارس سنودس النيل الإنجيلى، والقس داوود إبراهيم، أمين منطقة وجه بحري لمدارس سنودس النيل الإنجيلى، وإيمان زاهى ولسن، مديرة المدرسة والقس وليم عبده والدكتورة سها سامى، من أعضاء مجلس المؤسسات التعليمية.

وقدم الطلبة والطالبات بالمدرسة فقرات متنوعة وعروض فنية رائعة، كما رحب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بالدكتور القس أندريه زكي معربًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقام رئيس الطائفة الإنجيلية بجولة داخل المدرسة شملت المكتبة والتي تعد ثاني أقدم مكتبة في مصر بعد مكتبة الإسكندرية، والمتحف الذى يحتوى على مقتنيات تعود للقرن الثانى الميلادى.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكى عن بالغ سعادته بالزيارة ولقاء طلاب وطالبات المدرسة، كما أشاد بكفاءة مدارس الأمانة العامة، مضيفًا: "نسعى لتطوير منظومة التعليم المتميز والتربية الحديثة لمدارسنا، ومدارس الكنيسة المشيخية فى مصر قيمة كبيرة نعتز بها وأول مدرسة للبنات كانت سنة 1910، والمصريون يثقون جيدًا بمدارس سنودس النيل الإنجيلى وقدراتها على بناء الشخصية المصرية الوطنية".

وفي نفس السياق قام رئيس الإنجيلية بجولة داخل المزرعة الخاصة بسنودس النيل الإنجيلى بمحافظة أسيوط، برفقة قيادات سنودس النيل الإنجيلي، وكان في استقابله القس ألبرت لويس، رئيس لجنة الأوقاف والممتلكات لسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم عدلي، رئيس مجمع أسيوط، وأعضاء لجنة الأوقاف، وقدم القس ألبرت عرضًا لنشاط المزرعة، وأهم المشروعات التنموية المخطط لها خلال الفترة المقبلة.



جانب من زيارة رئيس الطائفة الإنجيلية



زيارة رئيس الطائفة الإنجيلية



زيارة رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر