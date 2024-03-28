الارشيف / أخبار مصر

الخليج 365: أجندة تنفيذية لتوصيات مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: أجندة تنفيذية لتوصيات مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد  غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مدبولى يلتقى أعضاء اللجنة التنسيقية.. ويؤكد:  وضع أجندة تنفيذية لتوصيات مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى.. أعضاء اللجنة: مشاركة الحكومة فى الجلسات يضيف ثقلا للنقاشات.. وضياء رشوان يشكر رئيس الوزراء لحرصه على عقد لقاءات مع "تنسيقية الحوار".

 


اقرأ في العدد أيضا..

 

- وزير الخارجية يؤكد لبريطانيا أولوية وقف إطلاق النار فى غزة.. القاهرة ولندن تتفقان على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية

 

- "مليحة" يحكى معاناة شعب لم يفرط فى وطنه
 

- ريهام حجاج لـ"الخليج 365": "صدفة" لم تخرج منى حتى الآن ولزماتها وحركاتها من بنات أفكارى.. طبيعة شخصية "صدفة" وردود أفعالها الغريبة فرضت الشكل الكوميدى.. أراهن على النص المحترم وأفكر فى العودة للسينما فالمناخ مشجع جدا

 

- حكايات طالبات من غزة ما بين الحنين والوجع
 

- "التخطيط": انخفاض النمو السكانى لـ%1.4 يعكس جهود معالجة القضية السكانية

 

- أكبر مصنع غزل فى العالم يبدأ التشغيل التجريبى بالمحلة الكبرى ديسمبر
 

- فحص 13 مليون مواطن ضمن "الكشف عن الأمراض المزمنة"

 

- الأهلى يتحدى سيمبا التنزانى بدورى الأبطال الليلة.. كولر يبحث عن نتيجة جيدة تُسهل مهمة التأهل رغم الغيابات وبن شيخة يتحدى حامل اللقب فى دار السلام
 

p

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements