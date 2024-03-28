شكرا لقرائتكم خبر عن جنح مستأنف الإسكندرية تؤيد غلق مركز طبى وإلغاء التراخيص بواقعة الطفل أيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة مستأنف جنح الرمل أول، بمجمع محاكم الإسكندرية في القضية رقم 18341 سنة 2023 جنح الرمل أول ضد " و.ج.ع" طبيب وصاحب مركز طبي، في 10 اتهامات بالإهمال، وقررت المحكمة في الاتهام من الأول الي الرابع قبول ورفض وتأييد، والاتهام الخامس قبول والغاء وبراءة، وبالنسبة للاتهامات من السابع حتي العاشر قبول ورفض وتأييد والغاء التراخيص الممنوح لها وألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك من الصورة المنسوخة من قضية وفاة الطفل أيوب.

كانت محكمة مستأنف الرمل أول بالإسكندرية، تأجيل جلسة الاستئناف، فى واقعة الطفل أيوب، والتى تحمل رقمى 23739 سنة 2023 جنح، ومستأنف رقم 14971 سنة 2023، بتهمة الإهمال الطبي، لجلسة الانعقاد فى 29 يناير الجاري، والمتهم فيها طبيب تخدير .

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل، بورود بلاغ من والد الطفل يفيد بوفاة نجله نتيجة إهمال طبى داخل أحد المراكز الطبية.

وأشارت الأسرة فى بلاغها إلى أن الطفل كان يعانى من سعال دور برد شديد، وأنه تم توقيع الكشف عليه بأحد المراكز الطبية، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وجود ما يعيق دخول الهواء إلى مجرى الرئة اليسرى، واشتباه الطبيب فى وجود مشاكل فى التنفس وطالب بإجراء عدد من الأشعة.

وأضاف البلاغ أنه بالتوجه إلى طبيب آخر، أكد على وقوف قطعة مكسرات بمجرى التنفس، وطالبها بإجراء منظار الطفل ودخل لإجراء عملية جراحية داخل مركز طبى وأكدت الممرضات أن حالته مستقرة لكنه توفى بعد خروجه من غرفة العمليات.