شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت طعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بممارسة دولية على كمية 35250 طن زيت صويا وعباد خام صب مستورد وصول خلال شهر مايو 2024 في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية حيث تكفى أرصدة البلاد من الزيت تكفي لمدة 6 أشهر.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة فى ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، بجانب استمرار الوزارة على التعاقد فى شراء السلع الأساسية لتعزيز المخزون الاستراتيجى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوجود مخزون من جميع المنتجات طوال الوقت.



وكانت وزارة والتجارة الداخلية قد انتهت من صرف السلع المدعمة لبقالى التموين ضمن مقررات التموين عن شهر مارس 2024 ، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية.