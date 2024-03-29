شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يطالبون بتشديد الرقابة على مراكز العلاج من الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على مراكز العلاج من الإدمان، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على مراكز العلاج من الإدمان.

وأيد 88% من القراء مطالب تشديد الرقابة على مراكز العلاج من الإدمان، بينماع ارض 12% من القراء مطالب تشديد الرقابة على مراكز العلاج من الإدمان.