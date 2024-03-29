شكرا لقرائتكم خبر عن "فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "فضائل العشر الأواخر من رمضان .. والتماس ليلة القدر فيها"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وكانت الوزارة حددت موضوعات خطب شهر رمضان 1445هــ



الجمعة الأولى: رمضان شهر الطاعات.

الجمعة الثانية: رمضان شهر الانتصارات.

الجمعة الثالثة: فضائل العشر الأواخر من رمضان .. والتماس ليلة القدر فيها.

الجمعة الرابعة: صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد.