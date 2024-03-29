شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على متابعة تطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة أعمال شفط مياه الأمطار من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية والمحاور المرورية ومطالع ومنازل الكباري والانفاق لضمان عدم تأثيرها علي الحركة المرورية، وذلك بعد تعرض العديد من قطاعات المحافظة لموجة هطول أمطار مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي شهدتها المحافظة، وذلك لضمان تسهيل الحركة المرورية بكافه قطاعات المحافظة.

وأوضح محافظ الجيزة أن جميع المعدات والفرق والأجهزة انتشرت على الفور وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولًا بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وشدد اللواء أحمد راشد على الالتزام بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، وضرورة استمرار جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

وأكد المحافظ الاستعداد الكامل بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أي هطول للأمطار، لافتًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة والتواصل الدائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.



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