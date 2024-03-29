شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن افتتاح مسجد السيدة زينب اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، افتتاح مسجد السيدة زينب رضي الله عنها في صلاة الجمعة اليوم وخطيب الجمعة الشيخ أحمد عصام إمام المسجد وينقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.

من ناحية اخري و تحت شعار (كلنا في خدمة بيوت الله) انطلقت حملات نظافة المساجد على مستوى الجمهورية بإشراف مباشر من قيادات الدعوة وأئمة المساجد لوزارة الاوقاف استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل، وتتضمن الحملة نظافة المساجد وتهيئتها لإقامة سنة الاعتكاف وصلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وبخاصة الأماكن التي يتم إعدادها لاستقبال المعتكفين.



