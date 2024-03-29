"السياحة": مد رحلات العمرة حتى هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وافقت وزارة السياحة والآثار على طلب غرفة شركات السياحة التابعة لاتحاد الغرف السياحية لاستمرار موسم العمرة للمصريين شهرًا إضافيًا حتى يونيو المقبل، شريطة أن تستمر وزارة الحج والعمرة السعودية في إصدار تأشيرات العمرة للراغبين في زيارة بيت الله الحرام.

ومن جانبه، أكد أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه تم تعميم منشور دوري اليوم على جميع شركات السياحة المصرية، يُشير إلى استمرار بوابة العمرة المصرية في إصدار باركودات العمرة للمعتمرين المصريين حتى انتهاء الموسم الحالي، وذلك بانتظار إصدار تأشيرات العمرة من وزارة الحج والعمرة السعودية لكافة دول العالم.

وكانت وزارة السياحة والآثار، حددت في وقت سابق، يوم 30 شوال من العام الهجري الحالي آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين، وبذلك تم مده لمدة شهر.

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