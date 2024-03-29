شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ونشاط رياح وعودة الشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 29 مارس 2024 إلى الأربعاء 03 ابريل 2024، حيث تشهد هذه الفترة طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى دافىء على السواحل الشمالية.



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:



- الجمعة 29 مارس 2024

طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى دافىء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أمطار متوسطة (صباحاً) : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة (صباحاً) : على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون متوسطة في الصباح الباكر على غرب وجنوب القاهرة الكبرى الفيوم بنى سويف على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- السبت 30 مارس 2024

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

الأحد 31 مارس 2024

شبورة من 4 الى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الاثنين 01 أبريل إلى الأربعاء 03 أبريل 2024:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.