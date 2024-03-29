شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يواصل جهود رفع آثار مياه الأمطار لتيسير حركة المرور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة أعمال شفط مياه الأمطار من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية والمحاور المرورية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بعد تعرض العديد من قطاعات المحافظة لموجة هطول أمطار مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة.

وفي هذا الإطار، استمرت جهود حي الدقي على مدار الساعة في رفع أي تجمعات لمياه الأمطار بشارع البطل أحمد عبد العزيز، ومنزل كوبري أكتوبر، وشارع وزارة الزراعة، وشارع التحرير، وشارع مدخل نادي الصيد.

ويواصل الحي مروره الميداني على باقي الشوارع الرئيسية والفرعية؛ لتيسير حركة المرور والمشاة، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد الاستعداد الكامل بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أي هطول للأمطار، لافتًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة والتواصل الدائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.



جهود رفع المياة



شفط المياة من الشوارع