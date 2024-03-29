شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: ترشح 6 من النقابيين لسكرتارية النقابة العامة بقطاع الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد على ترشيح كل من: أشرف إبراهيم الرومي، محمد طلحة الخير، آدم محمد صالح آدم، محمد عبد النعيم أحمد، شريف محمد على، عزت خضرى على لسكرتارية النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة على مستوى القطاعات الأربعة.( الكهرباء والطاقة – مياه الشرب والصرف الصحى – الاسكان )في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس العامة للمرافق، على حرص النقابة العامة على خلق حلقه اتصال بين النقابة العامة واللجان النقابية خاصة بالصعيد ووجه قبلي وعلى مستوى القطاعات الأربعة من أجل تعظيم دور النقابة بين العاملين ودعم مشاركتهم الفعالة في العمل الخدمي ، والدفع بالكوادر والعناصر المتميزة التي تضيف للعمل النقابي وتعزز من الوعي الثقافي والمهني بمواقع العمل بما يعود بالنفع ويعظم الاستفادة على مستوي المؤسسات والأفراد.

وكان قد أعلن هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إقرار الجمعية العمومية للعاملين بالمرافق العامة زيادة بالإعانات الخاصة بالنقابة، حيث تم زيادة إعانة الوفاة الإصابية من النقابة العامة من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، تُصرف للورثة أثر إصابة العمل.

وأوضح فؤاد، أنه تم زيادة إعانة الوفاة "الأب – الأم" من 60 جنيه إلى 150 جنيه، وإعانة بلوغ سن المعاش من 180 جنيه إلى 300 جنيها، وفى حالة وفاة العضوة تم زيادة إعانتها من 200 جنيه إلى 400 جنيه، وإعانة الزواج "عضو أو عضوة" من 100 جنيه إلى 150 جنيه، وفى حالة وفاة "الزوج أو الزوجة" من 80 إلى 150 جنيها، أما إعانة وفاة أحد الأبناء تم زيادتها من 80 إلى 150 جنيها، وأخيرا إعانة زيارة المستشفى من 40 إلى 80 جنيها.