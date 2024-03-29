شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: الحب يطفئ نيران الكراهية وينبت المشاعر بمعاني الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الحب هو الذى يطفئ نيران الكراهية وهو الذي ينبت معاني الحياة، قائلا: "الحب هو الذي ينبت معاني الحياة ويملأ مشاعرك بالامتنان ورد الجميل لمن أكرمك".

وقال أسامة الازهري، خلال تقديم برنامج "من الحب حياة"، المذاع على قناة دي إم سي، إن البشر الآن مشغولين بهموم الحياة وبطلنا كبشر نقرأ الشواهد التي أحاطنا الله بها لنتعلم منها، مشددا على أهمية ترسيخ حفظ المعروف ورد الجميل، واستشهد بقوله النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى اخاك بوجه طلق".

وأوضح أسامة الازهري، أن أقل القليل من المعروف والخير مقدر وموقر بين الناس، حتى الكائنات الأخرى، واستعرض خلال الحلقة بعض الفيديوهات لمواقفة إنسانية قام بها بشر تجاه حيوانات وكائنات بحرية وكانت المفاجئة تفاعل هذه الكائنات مع مواقف الإنسان المحبة والشعور بالامتنان والحب المتبادل.