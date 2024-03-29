شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة الأوقاف الليلة بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها عقب صلاة التراويح، وخلال اجتماعه بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة 29 مارس 2024 بمناسبة العيد القومي للمحافظة بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة المساجد بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، تلك النهضة غير المسبوقة في عمارة بيوت الله (عز وجل) إنشاء وتطويرا، سائلا الله (عز وجل) أن يوفقه لكل ما يحبه ويرضاه وأن يجزيه عن ذلك خير الجزاء.

وأكد وزير الأوقاف، أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 11887 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 18 مليار جنيه ، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد ، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل)، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.

هذا وقد أكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أن الاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) معنى في مصر من حيث تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية لا يقل عن الاهتمام بها من حيث الإنشاء والعمارة والتطوير.