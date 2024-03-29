شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات النيابة تكشف السبب وراء حريق شقة نجل فؤاد المهندس بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت التحقيقات الأولية أن سبب حريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس فى منطقة الزمالك، هو ماس كهربائى حيث انتقلت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض، لمكان الحريق للمعاينة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال نجل الفنان فؤاد المهندس.

وأصيب نجل الفنان فؤاد المهندس، إثراندلاع حريق داخل شقة سكنية فى الزمالك، وعلى الفور تمت السيطرة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة نجل الفنان فؤاد المهندس فى الزمالك، وانتقلت سيارتى إطفاء إلي المكان، وتمت السيطرة علي الحريق فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- أفصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.