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الفصائل الفلسطينية تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال فى محيط مستشفى ناصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلى، تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" فى محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى إلى 32623 شهيدا، و75092 مصابا.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد المواطنين فى القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت لاستشهاد 71 مواطنا، وإصابة 112 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف المواطنين لا زالوا فى عداد المفقودين تحت الأنقاض وفى الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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