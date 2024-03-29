شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال فى محيط مستشفى ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلى، تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" فى محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى إلى 32623 شهيدا، و75092 مصابا.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد المواطنين فى القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت لاستشهاد 71 مواطنا، وإصابة 112 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف المواطنين لا زالوا فى عداد المفقودين تحت الأنقاض وفى الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.