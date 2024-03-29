شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الفنانة شويكار تكشف تفاصيل وأسباب حريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منة الله ابنة الفنانة الراحلة شويكار في تصريح خاص لليوم السابع، تفاصيل حريق شقة نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس بالزمالك.

وقالت،"الحمد لله رب العالمين مفيش أي خسائر بشرية، وغرفة النوم والغرفة المجاورة لها اشتعلت فيهم النيران، والحمد لله محمد سليم ولم يحدث له مكروه"، وتابعت: الحريق حدث أثناء صلاة الفجر وعند رجوعه من المسجد وجد الحريق قائم".

وذكرت ابنة الفنانة شويكار، "أن نجل فؤاد المهندس غير مدخن نهائي، وسبب الحريق قد يكون ماس كهربائى".



كشفت التحقيقات الأولية أن سبب حريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس فى منطقة الزمالك، هو ماس كهربائى حيث انتقلت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض، لمكان الحريق للمعاينة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال نجل الفنان فؤاد المهندس.



وأصيب نجل الفنان فؤاد المهندس، إثراندلاع حريق داخل شقة سكنية فى الزمالك، وعلى الفور تمت السيطرة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة نجل الفنان فؤاد المهندس فى الزمالك، وانتقلت سيارتى إطفاء إلي المكان، وتمت السيطرة علي الحريق فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.