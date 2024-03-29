شكرا لقرائتكم خبر عن عمر هاشم لمملكة الدراويش: عبادات أهل التصوف مطابقة لما مارسه الرسول والصحابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن عبادات أهل التصوف مطابقة لما مارسه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يقتدون بالرسول والصحابة والسلوك الوسطي الذي جاء به الإسلام.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال لقاء ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قنوات المتحدة، أن الأولياء عرفهم القرآن حينما قال (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)، موضحا أن الكرامة عبارة عن إعانة من الله يعين بها وإليه في بعض الأمور، كما أكد رفضه التنبؤ بالغيب أو ادعاء معرفة الغيب.

واستطرد: "نرفض الغيب وادعاء الغيب والسحر موجود ولا يزال السحرة حتى الآن يقومون بهذا الفعل المحرم شرعا، ونجددها بصوت جهير وبخط عريض أمتنا في أمس الحاجة إلى ثقافة الصوفية المعتدلة"، ولفت إلى أن طلب الدعاء من الصالحين والأولياء العارفين مطلوب مهم جدا وكان معمولا به في عهد السلف الصالح.

واستكمل: "برنامج مملكة الدراويش يعيد للمصريين ثقافة الواسطية والصوفية التي قال عنها ابن تيمية هم الذين وصلوا إلى الصديقية وأمتنا الان في امس الحاجة الى الثقافة الصوفية المعتدلة".

ويعرض البرنامج يوميًا الساعة 3:15 عصرًا على قناة الحياة، والساعة 6:15 على القناة الأولى المصرية، ويعرض الساعة 9 مساء على راديو هيتس، ويعرض أيضًا عبر منصة وتطبيق ووتش ات "watch it"، والذي تستهدف من خلاله "المتحدة" تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.