شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية نابل التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر بسواحل قليبية ومنزل تميم من ولاية نابل.

وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي - في بيان اليوم الجمعة، أن الهزة الأرضية قوية نسبيا وشعر بها أغلب سكان ولاية نابل وبعض من سكان العاصمة تونس.



وتسجل تونس سنويا عشرات الهزات الأرضية أغلبها ضعيفة أو متوسطة بين 2 و4 درجات لا تشمل أخطارا، وقليلا أو نادرا ما تتجاوز 5 درجات.