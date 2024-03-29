شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أجواء مائلة للحرارة غدا وشبورة كثيفة صباحا والقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.



كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

إصابة نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس إثر حريق داخل شقة سكنية بالزمالك

أصيب نجل الفنان فؤاد المهندس، إثراندلاع حريق داخل شقة سكنية فى الزمالك، وعلى الفور تمت السيطرة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة نجل الفنان فؤاد المهندس فى الزمالك، وانتقلت سيارتى إطفاء إلي المكان، وتمت السيطرة علي الحريق فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إعلام إسرائيلى: نتنياهو يسمح لرئيس الموساد بالعودة للدوحة لمواصلة صفقة تبادل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسمح لرئيس الموساد بالعودة إلى الدوحة لمواصلة الجهود للتوصل إلى صفقة تبادل في غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

مقتل رائد وإصابة 6 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلى فى معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل الرائد ألون كودرياشوف، مقاتل في وحدة أغوز تشكيل كوماندوز، في معركة جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة ستة مقاتلين من وحدة العجوز بإصابات خطيرة خلال معركة جنوب القطاع.

وقد نقلت الإذاعة العبرية، عن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت قوله، بأن القوات الإسرائيلية "ستوسع عملياتها وتزيد معدل الهجمات على لبنان وسنصل إلى بيروت وأماكن أبعد".

"الوطنية للإعلام" تكشف أسباب العطل الفنى فى بث شعائر صلاة الجمعة اليوم

أكدت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام أنه حدث عطل فني مفاجئ خارج عن إرادة فريق العمل المكلف بالنقل الخارجى، وتسبب فى عدم تلاوة القرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الجمعة اليوم، حيث كان من المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب.

وأضافت: "ولتدارك هذا الأمر سريعا فقد تم النقل مباشرة من القناة الاحتياطية وتم إذاعة صلاة الجمعة دون التلاوة القرآنية التى تسبقها بدقائق وذلك من مسجد التليفزيون بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو".

الكاف قبل مواجهة الأهلى وسيمبا: نحن في انتظار متعة كبيرة

نشرت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" فيديو قبل مواجهة الاهلى أمام نظيرة سيمبا التنزانى الليلة فى ذهاب دور ربع النهائي.

وجاء التعليق على الفيديو كالتالى "متعة كبيرة تنتظرنا سيمبا في مواجهة مرتقبة أمام الأهلي في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا! ".



يحل الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره سيمبا التنزانى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى، ويُدير مباراة الليلة الحكم الجنوب أفريقى توم أبو نجيل وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتانى دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس احمد امتياز ، فيما تقام مباراة العودة بين الفريقين في العاشرة من مساء يوم 5 أبريل المقبل باستاد القاهرة.



