شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية التعليم بالجيزة توفر كعك العيد بأيدى طلاب التعليم الفندقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن إنتاج مدارس التعليم الفندقي من مستلزمات العيد متواجد بالأسواق ومنافذ البيع بجودة عالية وأسعار مخفضة، وذلك تحت إشراف الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفنى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح مدير المديرية أسعار مستلزمات العيد على النحو الآتي: الكعك بـ160 جنيهًا للكيلو، المشكل بـ170 جنيهًا للكيلو، والبسكويت نشادر بـ170 جنيهًا للكيلو، والبسكويت برتقال بـ180 جنيهًا للكيلو، والبيتي فور بـ200 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن الاتصالات تواصلت لحجز الطلبات والعمل متواصل الليل بالنهار لإنجاز المطلوب بمتابعة وإشراف أمهر الطهاة لتغزو منتجات تعليم الجيزة الأسواق بجوده تضاهي الماركات المسجلة، لافتًا إلى أن للحجز والاستعلام يمكن التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01200394421.



احدى الطالبات



الكعك



طلاب التعليم الفندقى



طلاب التعليم الفندقي



مديرية تعليم الجيزة توفر كحك وبسكويت العيد بأيدى طلاب التعليم الفندقى



