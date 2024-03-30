شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن فى أسبوع.. توزيع 420 ألف كرتونة رمضان فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 22 مارس إلى 28 مارس 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي مدير المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر لمناقشة تقدم التعاون بين الجهتين في مجالات تغذية الأطفال في الألف يوم الأولى، وتوفير الأمن الغذائي للأولى بالرعاية، والتمكين الاقتصادي للنساء.

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ينفذ 45 ورشة تدريبية مستهدفة شباب الجامعات والمعاهد على مستوى 6 جامعات و5 معاهد عليا ومتوسطة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



- في تقريره عن الدراما للعشر اايام الأولى من رمضان 2024، المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان يعلن خلو 14 مسلسلا من مشاهد تعاطى المخدرات، و5 مسلسلات من مشاهد التدخين.

- البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يستكمل برامجه التدريبية لتنمية قدرات ميسرات ومديري الحضانات في 4 محافظات، وينتهي من تنفيذ برنامج تدريب المدربين في إطار تحسين جودة دور الحضانة.

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل المدير المقيم لهيئة انقاذ الطفولة، ويستعرضان تقدم التعاون بين الجهتين في تطوير منظومة الأسر البديلة، وموقف دعم الأطفال غير المصحوبين، ودعم الهلال الأحمر المصري للتوسع في مساعدات أهلي غزة.

- القباج ترأس اجتماع لجنة دعم العلاقة بين الدولة والمواطنين واللقاء يستعرض سبل توفير دعم ملائم للطبقات الدنيا في مجالات الغذاء، والتعليم، والصحة الأولية، وفرص التمكين الاقتصادي.



- وزيرة التضامن الاجتماعى تصدر قرارا بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة بهدف توفير رعاية شبه أسرية بديلة لأبناء مص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.



- بنك ناصر الاجتماعي يقرر زيادة عائد حساب "يوم بيوم" التراكمي إلى 19%، وعائد شهادة الادخار بنسبة 24% سنويًا و بعائد 22.50% ربع سنوي و 22% شهرياً.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق النظام المُميكن لمتابعة وتقييم برامج ومشروعات الوزارة، وذلك في إطار اتجاه الوزارة للتحول الرقمي وتعزيزاً لممارسات الشفافية والحوكمة.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومؤسسة حياة كريمة يطلقان قافلة تجوب "الأسمرات وحدائق أكتوبر" للتوعية بأضرار تعاطي المواد المخدرة وحماية الشباب من الإدمان، والقباج توجه بتكثيف البرامج الوقائية والتوعوية بالمناطق المطورة.



- استكمالا لمجهودات الهلال الأحمر المصري في تقديم كافة المساعدات الإغاثية والغذائية للأشقاء الفلسطينيين بغزة، والقباج تتابع استمرار التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساعة لتجهيز آلاف الوجبات الإفطار والسحور.

- وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعات تنظم معسكر قادرون باختلاف بجامعة الوادى الجديد، وورش لاعداد قادة المجتمع بجنوب الوادى، واحتفالية بالاقصر لحاضنات الفائقين.

- القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، وتناقش برامج التمويل متناهي الصغر وسياسات الائتمان والمخاطر لصغار المقترضين.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك عبر تقنية الفيديوكونفرانس باجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، وتطرح آليات شراء وحدات سكنية لأبناء مصر خريجي دور الرعاية الاجتماعية، وللإسكان الأولى بالرعاية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بالاجتماع الأول للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، يصفتها رئيسة مجموعة الاستثمار في البشر.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويبحثان توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة يهدف إلى اعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية.

- في إطار تكثيف الوزارة لجهودها في التمكين الاقتصادي في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، مديرية المنيا تنظم أولى قوافل الرعاية البيطرية لمشروعات الثروة الحيوانية بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

- وزارة التضامن الاجتماعي تحصر مهمات الإغاثة على مستوى جميع المحافظات، بعد استهلاك المخزون أثناء الأزمات المحلية والدولية في عام 2023، وذلك لإعادة إنعاش مراكز الإغاثة على مستوى جميع المحافظات تحسباً لأي أحداث طارئة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن تدخلات اقتصادية واجتماعية تستهدف 150 ألف سيدة في 7 محافظات بتمويل 39 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية.

- جهود واسعة لمديريات التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان للتخفيف عن كاهل الأولى بالرعاية، والمديريات تنتهي من توزيع 420,000 كرتونة غذاء بالتنسيق مع مكاتب المحافظين.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم ندوة بكفر الشيخ حول مواجهة المشكلة السكانية والزواج المبكر، واللقاء يتناول أبعاد المشكلة السكانية، والتجارب الدولية فى مواجهتها.

- وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمشروعات التمكين الاقتصادى، وتؤكد على التوجه نحو اقتصاد الرعاية باستهداف المرأة، وبرامج الإنتاج الزراعي والحيواني، والصناعات الحرفية صديقة البيئة.



- القباج ترأس الاجتماع الأول للجنة الاشرافية المركزية لمشروعات التمكين الاقتصادى بالوزارة، ويتم استعراض المنصة الموحدة للمشروعات متناهية الصغر.



- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد احتفالية إطلاق تسخة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات في حضور الشركاء من المنظمات الحكومية والأهلية والدولية والإعلامية، تحت عنوان "المخدرات هاتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها".



- للعام الرابع على التوالي، بنك ناصر الاجتماعي يوقع مذكرة تفاهم مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتمويل 10 منح دراسية لدعم الطلاب المتفوقين أكاديمياً بإجمالى مليون و250 ألف جنيه، في اطار المسئولية المجتمعية للبنك.

