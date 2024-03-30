شكرا لقرائتكم خبر عن يقاوم الإمساك ويحل مشاكل عسر الهضم.. اعرف فوائد الحبهان والزعتر فى سفرة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يرتبط شهر رمضان باستعدادات مكثفة لدى الأسر المصرية وأغلبها مرتبط بالمطبخ وسفرة رمضان، والتحضير لأنواع الإفطار على مدار الشهر المبارك، واستخدام التوابل والبهارات فى المطبخ المصري التي تدخل في تحضير وصفات الإفطار والتي تساعد علي الصيام وانتظام الجهاز الهضمي والتنفسي وتساعد علي القيام بالعبادات دون الشعور بتعب.

وفى هذا الإطار أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور عماد الدين حسن عن أنواع التوابل والبهارات وأيضا دورها وفوائدها للجهاز الهضمى ومن بينهم:

الهيل (حب هال، أو الحبهان، أو الهال):

خدم صحيحاً أو مطحونًا، يدخل في إعداد معظم الأطباق العربية وهو مكوّنٍ رئيسي في القهوة العربية، يجب حفظه في وعاءٍ غامق (غير منفذ للضوء) ومحكم الإغلاق، كثير من الاشخاص لا يفضلون تناوله ولكنه له نكهه وطعم مميز لأي حساء يفضل وضعه مع سلق الدجاج والطيور لأن له خاصية مميزة في تخفيف الروائح القوية، وله العديد من الفوائد الطبية فهو يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد علي علاج مشاكل المعدة ومقاومة الإمساك وتسهيل عملية الإخراج، ويساعد أيضا في عمليات الآيض الخلوي لوجود العناصر الهامة مثل الحديد والمنجنيز، وتعزيز صحة الفم والأسنان والتخلص من رائحة الفم الكريهة والوقاية من البكتريا والجراثيم التي تسبب تسوس الأسنان.

الزعتر (صعتر):

هو من النباتات البرّية والعطريّة الشهيرة، وهو مكوّنٌ رئيسيٌ في معظم المطابخ وخاصّة الشرق الأوسط، ويستخدم بكل أشكاله سواءً كان طازجاً أو مجففاً أو مطحوناً، ويدخل الزعتر في صناعة المخبوزات والبيتزا، يحتوي علي مضادات أكسدة وفيتامين K وأيضا في تحضير الطعام لتقليل الانتفاخات وحل مشاكل عسر الهضم أيضاً لما فيه من زيوت طيارة هامة لتخفيف آلام المعدة والقولون ويستخدم في تتبيل مختلف أنواع اللحوم والدواجن، ويستخدم كمشروبٍ لعلاج تقلصات المعدة.