شكرا لقرائتكم خبر عن الكحك يبدأ من 110 جنيهات.. تخفيضات 30% بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بأسعار مخفضة، يطرح المشاركون في معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، مستلزمات عيد الفطر من الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجاءت أسعار مستلزمات العيد لدى أحد العارضين على النحو الآتي: كحك سادة بـ110 جنيهات، كحك ملبن بـ110 جنيهات، كحك عجوة بـ110 جنيهات، بسكويت فرنساوي بـ115 جنيهًا، بسكويت عادي بـ115 جنيهًا، بيتي فور بـ120 جنيهًا، غريبة بـ125 جنيهًا.

فيما طرحت إحدى الشركات الأخرى الكحك والبسكويت وفقًا للأسعار الآتية: بسكويت سادة بـ130 جنيهًا، كعك سادة بـ150 جنيهًا، بيتي فور بـ170 جنيهًا، غريبة بـ170 جنيهًا، منين سادة أو عجوة بـ130 جنيهًا، كوكيز بـ170 جنيهًا.

ويواصل المعرض طوال شهر رمضان طرح عشرات المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، الأجبان، الألبان، الدواجن، اللحوم، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويشهد المعرض الذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، متابعة دورية لانتظام العمل داخله وتوافر السلع بكميات تلبى احتياجات المواطنين، والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقًا لقوائم الأسعار المحددة بنسب التخفيضات.