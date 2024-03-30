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انطلاق النسخة الأولى من إفطار أكتوبر الجديدة يؤكد قيم الوحدة الوطنية

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القاهرة - سامية سيد - طالما كان الاجتماع على مائدة طعام واحدة من علامات الصداقة وتمتين أواصر الود بين أعضاء الجماعة البشرية في عدد من ثقافات العالم، وفى مصر تقترن هذه العلامة بأيام جليلة لها عند المصريين قدسيتها، حيث تنتشر الموائد الجماعية في شهر رمضان المبارك لتصبح من التقاليد المصرية الأصيلة المعبرة عن تلاحم المصريين وتماسكهم، وتجديدهم لأواصر الود بين الأهل والجيران، ومنذ أيام تابعت مصر والعالم إفطار المطرية الذى بات حدثا كبيرا يحضره حشد من غير المصريين وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر، ويوما بعد يوم تتأصل هذه العادة وتنتشر فى ربوع مصر لتعكس خصائص الشعب القديم عاش مرابطا على جانبي النيل.

ورغم أن منطقة أكتوبر الجديدة (800 فدان سابقا)، هي تجمع عمرانى جديد يعود نشأته للعام 2018 بأحيائه الأربع (أ وب وج ود)، إلا أن تدشين هذا الإفطار ظل حلما يراود السكان منذ العام الأول لهم في المنطقة، يتأهبون كل عام لإطلاق النسخة الأولى منه، وهذا العام تمكنوا من جمع شمل المسيحيين والمسلمين رجال دين ومواطنين على مائدة واحدة، تؤكد روابط الوحدة الوطنية والود والاحترام بين الأقباط مسلمين ومسيحيين.


شهدت المائدة ـ التي أقيمت أمام مدرسة قطاع (أ) حضور الأب انطونيوس راعى كنيسة أبو موسى الأسود بزهراء أكتوبر الجديدة، وعدد من رموز الكنائس الوطنية المصرية والمواطنين المسيحيين، كما شهدت حضور رئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة المهندس طارق الجيوشى ووكيل المجلس دكتور محمد عبد المنعم وعضو مجلس أمناء أكتوبر الجديدة السابق الأستاذ علاء موسى، وجمعا غفيرا من المواطنين والأسر، الذين حرصوا على المشاركة وإنجاح الحدث، وعبر عدد منهم عن سعادتهم الغامرة به، ورغبتهم في أن يجتذب ـ في نسخه القادمة ـ جمعا أكبر ليس من سكان المنطقة فحسب، بل من المحافظة ومن خارجها.


3 الحضور من كل الأعمار

 


17ـ توزيع الوجبات

 


أسر منطقة أكتوبر الجديدة فى الإفطار

 


الأب انطونيوس راعى كنيسة زهراء أكتوبر الجديدة

 


الاستعداد لانطلاق الحدث

 


الأسر المصرية

 


الأهل والأصدقاء

 


الحضور من الأهالى

 


الحضور وصور تذكارية

 


السعادة على الوجوه

 


العائلات المصرية فى الإفطار

 


الفرحة بنجاح النسخة الأولى من الحفل

 


القيادات الشعبية فى المقدمة

 


المرأة المصرية

 


المرأة لمصرية دائما فى المقدمة

 


تجهيز الموائد بالوجبات

 


تجهيز الوجبات وتوزيعها

 


تجهيز الوجبات

 


توزيع الوجبات (2)

 


توزيع الوجبات

 


حضور مكثف من الأهال

 


حضور مكثف من المواطنين

 


حضور مكثف

 


رموز الكنيسة المصرية يشاركون إخوتهم المسلمين

 


قبيل الإفطار بقليل

 


قبيل الإفطار

 


منظمو الحدث

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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