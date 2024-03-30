شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الأولى من إفطار أكتوبر الجديدة يؤكد قيم الوحدة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالما كان الاجتماع على مائدة طعام واحدة من علامات الصداقة وتمتين أواصر الود بين أعضاء الجماعة البشرية في عدد من ثقافات العالم، وفى مصر تقترن هذه العلامة بأيام جليلة لها عند المصريين قدسيتها، حيث تنتشر الموائد الجماعية في شهر رمضان المبارك لتصبح من التقاليد المصرية الأصيلة المعبرة عن تلاحم المصريين وتماسكهم، وتجديدهم لأواصر الود بين الأهل والجيران، ومنذ أيام تابعت مصر والعالم إفطار المطرية الذى بات حدثا كبيرا يحضره حشد من غير المصريين وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر، ويوما بعد يوم تتأصل هذه العادة وتنتشر فى ربوع مصر لتعكس خصائص الشعب القديم عاش مرابطا على جانبي النيل.

ورغم أن منطقة أكتوبر الجديدة (800 فدان سابقا)، هي تجمع عمرانى جديد يعود نشأته للعام 2018 بأحيائه الأربع (أ وب وج ود)، إلا أن تدشين هذا الإفطار ظل حلما يراود السكان منذ العام الأول لهم في المنطقة، يتأهبون كل عام لإطلاق النسخة الأولى منه، وهذا العام تمكنوا من جمع شمل المسيحيين والمسلمين رجال دين ومواطنين على مائدة واحدة، تؤكد روابط الوحدة الوطنية والود والاحترام بين الأقباط مسلمين ومسيحيين.



شهدت المائدة ـ التي أقيمت أمام مدرسة قطاع (أ) حضور الأب انطونيوس راعى كنيسة أبو موسى الأسود بزهراء أكتوبر الجديدة، وعدد من رموز الكنائس الوطنية المصرية والمواطنين المسيحيين، كما شهدت حضور رئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة المهندس طارق الجيوشى ووكيل المجلس دكتور محمد عبد المنعم وعضو مجلس أمناء أكتوبر الجديدة السابق الأستاذ علاء موسى، وجمعا غفيرا من المواطنين والأسر، الذين حرصوا على المشاركة وإنجاح الحدث، وعبر عدد منهم عن سعادتهم الغامرة به، ورغبتهم في أن يجتذب ـ في نسخه القادمة ـ جمعا أكبر ليس من سكان المنطقة فحسب، بل من المحافظة ومن خارجها.



3 الحضور من كل الأعمار



17ـ توزيع الوجبات



أسر منطقة أكتوبر الجديدة فى الإفطار



الأب انطونيوس راعى كنيسة زهراء أكتوبر الجديدة



الاستعداد لانطلاق الحدث



الأسر المصرية



الأهل والأصدقاء



الحضور من الأهالى



الحضور وصور تذكارية



السعادة على الوجوه



العائلات المصرية فى الإفطار



الفرحة بنجاح النسخة الأولى من الحفل



القيادات الشعبية فى المقدمة



المرأة المصرية



المرأة لمصرية دائما فى المقدمة



تجهيز الموائد بالوجبات



تجهيز الوجبات وتوزيعها



تجهيز الوجبات



توزيع الوجبات (2)



توزيع الوجبات



حضور مكثف من الأهال



حضور مكثف من المواطنين



حضور مكثف



رموز الكنيسة المصرية يشاركون إخوتهم المسلمين



قبيل الإفطار بقليل



قبيل الإفطار