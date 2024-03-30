شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تواجه وزارة العمل الهجرة غير الشرعية للشباب؟ تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل وزارة العمل جهودا لمواجهة الهجرة غير الشرعية للشباب، حفاظا على أرواحهم، وذلك من خلال عدة محاور يستعرضها هذا التقرير، وهى:

1- التوسع فى التدريب المهنى:

أطلقت الوزارة مشروع "مهنى 2030"، للارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى، والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، ويستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب من الشباب.

2- وحدة ما قبل المُغادرة:

وافتتحت الوزارة وحدة "توجيه ما قبل المُغادرة"، لتبدأ مهمتها من قرار العمال المهاجرين بالسفر إلى عمليات التوظيف، ومتطلبات المهارات، وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية ،والوعي المالي، وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج، كما تعمل على توفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم، وآليات التظلم في حالة الاستغلال، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.

3- إعداد قاعدة بيانات للراغبين في العمل بالخارج:

وبدأت وزارة العمل في إعداد قاعدة بيانات خاصة بالشباب الراغب فى السفر للعمل بالخارج، من خلال الدعوة لتسجيل البيانات على موقعها الرسمى، لدعم توفير فرص عمل للشباب المصرى فى الداخل والخارج، وتحقيق دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية، للعمالة المصرية المؤهلة، بشكل شرعى.

4- اتفاقيات لدعم وحماية العمالة المصرية بالخارج:

بدأت وزارة العمل في تنفيذ برنامج الفحص المهني بين مصر والسعودية، وذلك بشكل تجريبى داخل مركز التدريب المهنى في بولاق الدكرور، بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التى تحددها وتحتاجها المملكة، موضحا أن تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة، ومهارة الراغب فى السفر فيها وذلك للقضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج،وتجعله لا يعمل بشكل مستدام.