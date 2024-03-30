شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: فتح باب التقدم لرياض الأطفال بالمدارس اليابانية قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قريبا باب التقدم لرياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 2024,2025، على أن يتم التقديم إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مجموعة من الشروط التى يجب توافرها فيمن يتقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية كالتالى:

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية وذو أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها فى وزارة التربية والتعليم الفني.

- أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التى سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2024.

- سن المستوى الأول رياض أطفال 4 حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثانى رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائى 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد، والصف الثانى الابتدائى 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد والصف الثالث الابتدائى 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد.

-قبول المستوى بناءا على الأماكن المتاحة فى الفرع المتقدم اليه، وفى حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات.

- الأوراق المطلوبة: شهادة ميلاد مميكنة للطفل التلميذ حديثة الإصدار لا تزيد عن شهر وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية) وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل توثيق رسمي) وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى، والتوقيع على إقرار ولى الأمر عدد 2 أصل نسخة لولى الأمر، ونسخة للمدرسة وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.