شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف تفاصيل هامة عن إصابة الأطفال بالرمد الربيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الرمد الربيعى هو نوع من الحساسية المزمنة يصيب الطفل عند سن سنتين وينتهى عند سن البلوغ وتبدأ الشكوى مع بداية فصل الربيع ودخول الصيف.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الرمد الربيعى تتمثل فى حرقان ودموع وهرش فى العين وافرازات فى العين واحمرار وتابعت فى حال ملاحظة هذة الأعراض يجب التوجة للطبيب مباشرة.

الرمد الربيعى أو ما يعرف باسم (التهاب الملتحمة الربيعي)، هو أحد أنواع أمراض الحساسية التى تصيب ملتحمة العين بسبب أنواع مختلفة من الفيروسات أو البكتيريا، مما يؤدى إلى انتفاخ العين واحمرارها، ويسبب ألم مع حكة شديدة ومؤذية.

وتتمثل أسباب الرمد الربيعى حبوب الطلع أو اللقاح والتى تكثر فى فصل الربيعى والتعرض للكلور فى حمامات السباحة ودخان السجائر وبعض مكونات مستحضرات التجميل.