شكرا لقرائتكم خبر عن غدا آخر موعد للتقدم لمسابقة أحسن صورة علمية بأكاديمية البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقدم في الموسم الرابع لمسابقة التصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صور علمية في عام 2024، غدا الأحد 31 مارس، إذ دعت الأكاديمية جميع المهتمين للمشاركة في أول مسابقة من نوعها تنظمها الأكاديمية من خلال قطاع العلاقات العلمية والثقافية، وعلى جميع الراغبين التقدم والإطلاع على شروط المسابقة من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمى، استمرار التقديم حتى 31 مارس 2024 ومن بين شروط المسابقة:

أن تكون كل الصور المشاركة هي صور أصلية، وتم تصويرها عن طريق المشترك، أن إرسال الصور يعني موافقة المشترك علي كل شروط المسابقة، موافقة المشترك علي منح الأكاديمية الحق الحصري في استغلال الصور والمواد المرسلة والتعليق عليها في أغراض، تتعلق بالمسابقة أو أي أغراض أخري تراها الأكاديمية وتتعلق بأنشطتها العلمية، ولا يوجد أية رسوم اشتراك للمسابقة.

وحددت أكاديمية البحث العلمى، أن الاشتراك في المجالات التالية علوم الأرض والمناخ والعلوم البيئية وصور عامة (هندسية – معمارية) وعلوم الفلك والفضاء والصور المجهرية تحت الميكروسكوب والحياة البرية والطبيعية.

وأكدت الأكاديمية عن وجود جوائز مالية قيمة للفائزين في كل مجال من المجالات المذكورة.