شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد مؤتمر القمة العالمية لالتهاب الكبد فى لشبونة بالبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة الصحة العالمية، القمة العالمية لالتهاب الكبد (WHS) في الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2024 في لشبونة، البرتغال، تحت شعار "التكامل والتعجيل والقضاء"، مضيفة، أن القمة العالمية للعمل الإنساني هي اجتماع عالمي لتعزيز جدول أعمال التهاب الكبد الفيروسي وتوفير منصة لمجتمع واسع لالتهاب الكبد، لتقييم التقدم المحرز حتى الآن وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الوصول إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروسي والتحقق من صحته.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المؤتمر العالمي الوحيد لالتهاب الكبد الذي يعطي الأولوية للصحة العامة، ويوفر فرصة لا مثيل لها لتركيز الجمهور العالمي على تنفيذ استجابة شاملة لالتهاب الكبد الفيروسي، وستعقد منظمة الصحة العالمية عدة جلسات رئيسية خلال القمة، بالإضافة إلى ورشة عمل قبل القمة تركز على تجارب البلدان في القضاء على التهاب الكبد الفيروسي باعتباره تهديدًا للصحة العامة، مشيرة إلى أنه سيتم عقد ورش عمل قبل القمة وذلك يوم 7 أبريل المقبل.

وأضافت، أن ورشة العمل تعد بمثابة فرصة لتبادل التحديثات المهمة من وثيقة منظمة الصحة العالمية التي تم إطلاقها حديثًا مع الدول الأعضاء والشركاء العالميين، مع تبادل الأفكار حول التكامل والوصول والابتكار والتعاون الحاسم لتحقيق القضاء على التهاب الكبد الفيروسي.

يشارك في ورشة العمل حوالي 100 مشارك من أكثر من 40 دولة ذات أولوية في مكافحة التهاب الكبد، بما في ذلك مديري البرامج الوطنية وواضعي السياسات والشركاء والمجتمع المدني ووكالات التنفيذ التي تدعم التدخلات، بالإضافة إلى خبراء التهاب الكبد من المكاتب الإقليمية والقطرية لمنظمة الصحة العالمية .

جدول أعمال..

وسيتضمن جدول أعمال ورشة العمل مجموعات تفاعلية وحلقات نقاش وجلسات عامة بالإضافة إلى عروض تقديمية من وزارات الصحة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الشريكة، وسيتركز جدول الأعمال على المواضيع التالية:

تقرير التقدم العالمي والوصول؛ تحويل الوصول على مستوى البلدان؛ تشخيص ورعاية التهاب الكبد B وC ، فرص التكامل لتسريع الاستجابة القطرية" بين الدول"؛ تقديم المبادئ التوجيهية الجديدة للمعلومات الاستراتيجية الموحدة بشأن التهاب الكبد؛ وإدارة برنامج التهاب الكبد، حيث تهدف للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030.

وستقدم منظمة الصحة العالمية التقرير العالمي عن التهاب الكبد لعام 2024، وهو أول تقرير موحد لمنظمة الصحة العالمية عن وبائيات التهاب الكبد الفيروسي وتغطية الخدمات والوصول إلى المنتجات، مع بيانات محسنة للعمل، يحتوي هذا التقرير المثير على معلومات من 187 دولة، ويحدد وجهات النظر الإقليمية والخطوات القابلة للتنفيذ لتوسيع نطاق التدخلات، مع التركيز على أهمية الاستفادة من دروس جائحة كورونا، واستنادًا إلى تحليل الفجوات والعوائق القطرية حتى عام 2023، يحدد التقرير أيضًا الإجراءات اللازمة لتعزيز نهج الصحة العامة تجاه التهاب الكبد الفيروسي لدفع التقدم نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي باعتباره تهديدًا للصحة العامة بحلول عام 2030.

كما يناقش المؤتمر المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التهاب الكبد B لعام 2024: فرصة لتغيير قواعد اللعبة لتحويل نطاق التوسع عبر المناطق.

تتضمن المبادئ التوجيهية الجديدة توصيات بشأن المعايير الموسعة للعلاج واستخدام الأدوية المضادة للفيروسات في الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل، واستخدام فحوصات الحمض النووي لفيروس التهاب الكبد B في نقطة الرعاية واختبار الحمض النووي لفيروس التهاب الكبد B الانعكاسي، ومن يجب اختباره وكيفية اختباره عدوى فيروس دلتا، ومبادئ الممارسة الجيدة الرئيسية لتقديم خدمة فيروس التهاب الكبد B.

بالنسبة لكل موضوع من المواضيع الـ 11 مع توصيات جديدة أو محدثة، سيتم تقديم التوصيات مع قاعدة الأدلة الداعمة الرئيسية، والأساس المنطقي للتوصيات، واعتبارات التنفيذ، والفجوات البحثية، وستتناول العروض القصيرة الإضافية وحلقات النقاش الآثار المترتبة على تنفيذ هذه التوصيات في مناطق مختلفة، ودور المجتمع المدني ووجهات نظره.

