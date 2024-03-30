شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: تصحيح امتحان شهر مارس لصفوف النقل لإعلان النتائج للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية، على مواصلة عقد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل، موضحة أن المدارس تقيم الطلاب فى منهج شهر مارس فقط، على أن يتم تصحيح أسئلة امتحان الشهر من قبل المدارس أولا بأول وإعلان النتائج للطلاب.

وأوضحت أن ضوابط عقد امتحان مارس تتمثل فى أهمية استمرار اليوم الدراسي بانتظام تام حسب المواعيد المقررة من مديرية التربية والتعليم تحت مسئولية مديري المدارس والمتابعين خلال اليوم، كما أن زمن اختبار المادة حصة دراسية بالجدول المدرسي اليومي والاختبار في مقرر شهر مارس 2024 ويراعى توفيق أوضاع الجدول المدرسي من خلال لجنة عمل الجدول وحسب تعليمات كل مدير المدرسة دون أن تتأثر أنصبة المواد أو أي من مقرراتها حسب توزيع المنهج الوارد من الوزارة .

وشددت على أنه يقوم بملاحظة التلاميذ خلال الأداء الامتحاني معلم الحصة المحددة والاختبار تحت اشراف معلم المادة، حتى يتم تحديد مستويات التلاميذ بدقة من خلال هذا الاختبار للاستدلال به لاحقاً.