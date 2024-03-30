شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق: "قرية المناوات، قرية طموه".

وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 600 مم، والمتعارض مع إنشاء مطلع ومنزل كوبري حسب الله الكفراوي بأبو النمرس.

يذكر أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية.