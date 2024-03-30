شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريق "مبدعون باختلاف" من جامعة القاهرة بالمركز الأول للملتقى القمي للمبادرات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول فريق "مبدعون باختلاف" من طلاب الجامعة على المركز الأول للمبادرات الطلابية للملتقى القمي بالجامعات والمعاهد العليا، حيث حصلت مبادرة "مبتكرون" على المركز الأول وجائزة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك في النسخة الثالثة من "مبدعون باختلاف 3" والذي نظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين بالجائزة الأولى، مشيدًا بأدائهم ومؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة لديها استراتيجية لرعاية الطلاب من ذوي الهمم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وبذلت جهودا حثيثة في تعريف ذوي الهمم بحقوقهم وتقديم خدمات ملموسة لهم.

وجاءت مشاركة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ فرج عيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمشاركة شباب الجامعة من المبدعين باختلاف والأسوياء، كما شهد اليوم الختامي تقديم المجموعات الطلابية لعروض تقديمية عن مبادراتهم أمام لجان تحكيم متخصصة ضمت نخبة من أساتذة الجامعات المصرية.