شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: مشروعات محافظة الجيزة وفرت فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة من هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بمناسبة ذكرى العيد القومي للمحافظة الذى تحتفل به في 31 مارس من كل عام.

وقال "المهيرى" فى البرقية: أنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن عمال مصر عامة والخدمات الإدارية والاجتماعية خاصة يطيب لى أن أتقدم بالتهنئة إلى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد ومواطنى المحافظة بمناسبة ذكرى العيد القومى الذى يوافق ذكرى استشهاد أبناء قرية "نزلة الشوبك' في البدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي خلال ثورة 1919.

وأهدى" المهيرى محافظ الجيزة درع العطاء ' تقديرا لحرصه الدائم على رعاية مواطنى الجيزة وفى القلب منهم عمال المحافظة، وأيضا لمشاركته الفاعلة فى كل الاحتفالات والمناسبات الدينية والقومية والشعبية وقيادته فى نشر ثقافة العمل بإتقان مما أنتج مجتمعا تنمويا وعمرانيا ينعم بالاستقرار.

من جانبه، أكد مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة وتجميل المحافظة الذى سٌلم درع التكريم لمحافظ الجيزة بالإنابة عن" نائب عمال مصر ' أن مسيرة قائمة الإنجازات التى تنعم بها المحافظة خلقت فرص عمل حقيقية وجديدة للشباب ساهمت فى دعم وعاء الانتماء ورفع درجات الوعى الاستراتيجى.