شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر لـ4.5% فى 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع صندوق النقد الدولى، إن يرتفع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% العام المالى المقبل 2024 - 2025.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وأكد أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذى تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. المالية: برنامج الإصلاح يحظى بدعم من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية بأكثر من 20 مليار دولار قال صندوق النقد الدولى، إن معدل نمو الاقتصاد المصرى بلغ 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023 وسيسجل 3% خلال العام المالى الحالى 2023 - 2024، متوقعا أن يرتفع نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% العام المالى المقبل 2024 - 2025. صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% العام المالى المقبل

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بالعاشر من رمضان.. ويؤكد: الدولة تسعى لتوطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2٫2 مليون طن منتجات زراعية بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد، وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى. أكدت المديريات التعليمية، على مواصلة عقد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل، موضحة أن المدارس تقيم الطلاب فى منهج شهر مارس فقط، على أن يتم تصحيح أسئلة امتحان الشهر من قبل المدارس أولا بأول وإعلان النتائج للطلاب. الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة وشبورة كثيفة صباحًا والعظمى بالقاهرة 28 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30 مارس 2024بمستهل التعاملات، ارتفاعا طفيفا، وسجل الذهب 3115 جنيها للجرام عيار 21، وهو عيار المشغولات والعملات الذهبية في مصر، وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3560 جنيها.

عيار 21 يسجل 3115 جنيها.

عيار 18 يسجل 2670 جنيها.

عيار 14 يسجل 2077 جنيها.

الجنيه الذهب 24920 جنيها. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 30 مارس 2024 بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على سيمبا التنزاني بدوري الأبطال وصلت بعثة النادي الأهلي، منذ قليل، إلى القاهرة قادمة من تنزانيا بعد الفوز على سيمبا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، بملعب بنجامين مكابا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة وشبورة كثيفة صباحًا والعظمى بالقاهرة 28 درجة المديريات التعليمية: تصحيح امتحان شهر مارس لصفوف النقل لإعلان النتائج للطلاب

وزارة الزراعة: 1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية فى الربع الأول من 2024