شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلي: تنظيم مائدة طعام لـ3000 صائم يوميا بالسيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن تواصل تعاونها مع مجموعة من فاعلى الخير فى إعداد أكبر مائدة رحمن من نوعها بساحة انتظار السيارات بميدان السيده نفيسة رضى الله عنها وأرضاها والتى تقام كل عام.

يأتى ذلك ضمن برامج عمل صناع الخير الرمضانية النوعية وفى اطار مواصلة جهودها لدعم الشرائح الاولى بالرعاية من خلال رفع المعاناة عن الاسر المستهدفة فى هذه الايام الكريمة بتوفير احتياجاتها الغذائية وان المائدة تستهدف 3 الاف وجبة ساخنة يوميا يتم تقديم 2000 منها للمترددين على المائدة 1000 وجبه يتم توزيعها على الاسر المستحقة .

واكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى أن المؤسسة دائما ما يسعدها التعاون مع فاعلى الخير بهدف رفع المعاناة عن الاسر الاولى بالرعاية وبخاصة فى هذا الشهر الكريم وان مسجد السيدة نفسية رضى الله عنها وارضاها والمنطقة المحيطة به له فى قلب كل مصرى مكانة خاصة لارتباطه وجدانيا باسم نفيسة العلم السيدة نفيسة رضى الله عنها وارضاها وان كثير من الاسر تقصدها فى رمضان

واشار عبدالفتاح إلى أن تعاون صناع الخير فى اقامة مائدة الرحمن الكبرى بمنطقة السيدة نفيسة ياتى تزامننا مع برنامج دعم طموح تنفذه صناع الخير خلال شهر رمضان المعظم يستهدف 200 الف من الاسر الاولى بالرعاية فى انحاء الجمهورية بواقع مليون مواطن مستفيد بمساعدات غذائية متنوعة فضلا عن استمرار المؤسسة فى تقديم خدماتها المتواصلة الطبية منها والتنموية فى مبادرات عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى وفى مبادرات التمكين الاقتصادى للسيدات المعيلات من خلال مراكز استدامة للحرف اليدوية والتراثية