شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعزى وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بخالص الحزن والأسى، تعزى أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وتوفى الدكتورعاشور أحمد عاشور أحمد، شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية، والعزاء تلغرافيا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الحي الحكومي - العاصمة الادارية الجديدة.